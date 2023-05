Małopolski Wyścig Górski przejdzie przez gminy powiatu myślenickiego. Kiedy i gdzie będą utrudnienia?

W piątek utrudnień na drogach w powiecie myślenickim można się spodziewać od ok. godz. 15.28. Wtedy kolarze są spodziewani w Wierzbanowej (gm. Wiśniowa). Przed godz. 16 będą już w Węglowce i Kobielniku odbędą się dwie premie górskie. Kilka minut po godz. 16 powinni się pojawić w Trzemeśni, skąd przez Bulinę i Osieczany przejadą do Myślenic (Zarabie) i na Chełm, gdzie będzie meta pierwszego etapu wyścigu. Tu spodziewani są o godz. 16.30.

Piątek i sobota z kolarzami

O godz. 17 na parkingu na Zarabiu odbędzie się prezentacja zwycięzców.

Z kolei w sobotę (3 czerwca) II etap wyścigu z Wieliczki do Nowego Targu przejedzie przez gminy Dobczyce i Raciechowice i w obydwu odbędą się premie lotne.

W Dobczycach kolarze powinni się pojawić ok. godz. 13.30 (przyjadą od Kunic), a siedem minut później będą już w Raciechowicach skąd pojadą do Kawca.