Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jakie tajemnice kryją dwór i kościół w Modlnicy? Gdzie w Olkuszu odnajdziemy strojeńce?

W labiryncie, Łysej Górze i domu z armatnią kulą

Renesans na ścianie, gościnny dwór i wiklinowe sploty

10 i 11 czerwca, a więc w drugi weekend czerwca, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego zawitają do Modlnicy. Tu znajduje się kościół pod wezwaniem św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej. Choć nie jest to wielka świątynia, ogrom znajdujących się w niej ornamentów zachwyci każdego. O kościele i znajdującym się w nim pięknym i cennym wyposażeniu opowiedzą lokalna przewodniczka oraz historyczka sztuki. I tak, jak fascynująca jest historia zawarta na ścianach świątyni, równie intrygująca i poruszająca jest ta zamknięta w dawnym dworze Konopków, od lat 60. XX wieku pozostającym pod opieką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. O jego losach i współczesnej aranżacji opowiedzą przewodnicy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tych dniach (10-11 czerwca) zajrzymy również do Olkusza. To tu, w dawnym dworku Machnickich oraz sąsiadujących z nim budynkach ochronki św. Marcina, szpitala oraz dawnego klasztoru, znalazł swoje miejsce Miejski Ośrodek Kultury. A pod jego skrzydłami aż trzy niezwykłe kolekcje - afrykanistyczna, minerałów ziemi olkuskiej i twórczości Władysława Wołkowskiego, z całą pewnością jednego z najciekawszych projektantów XX wieku, choć jego nazwisko nie weszło do powszechnej świadomości.

Malowidła brata Stanisława i polichromie Józefa Mehoffera

By poznać całą spuściznę cystersów, a także zobaczyć najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów mogilskiego opactwa, warto zwiedzić niedawno otwarte Muzeum, mieszczące się w dawnym pałacu opata. Po pobliskim drewnianym kościele pw. św. Bartłomieja oprowadzać będzie lokalny przewodnik, a dla osób posługujących się polskim językiem migowym przygotowaliśmy wyjątkowy historyczny spacer po całym opactwie. Jeśli zaś zapragniemy sami poczuć się jak ornamentatorzy, umożliwią nam to warsztaty druku roślinami i zdobienia papieru czerpanego, prowadzone przez graficzkę i litografkę - zarówno dorośli, jak i dzieci będą mogli uwolnić artystycznego ducha.

- To pasja, ale też styl życia. Kamper to nasz dom – zapewniają uczestnicy 60. jubileuszowego zlotu caravaningowego EUROPA RALLY 2023. Pięciodniowe święto tych wszystkich, którzy po świecie podróżują…

*****

10-11 czerwca 2023 r.

MUZEUM TWÓRCZOŚCI WŁADYSŁAWA WOŁKOWSKIEGO W OLKUSZU

W 1970 roku Władysław Wołkowski zebrał swoje prace w oddanej mu do użytku przestrzeni dawnego dworku Machnickich K. Schubert

Władysława Wołkowskiego interesowało nie tylko tworzenie niezwykłych przedmiotów, ale też relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a światem rzeczy i przyrodą K. Schubert

Władysław Wołkowski jako materiał wybrał tworzywo nietrwałe, zbierane po lasach i polach K. Schubert

Władysław Wołkowski miejsce to nazwał „mieszkaniem poetyckim” K. Schubert

Wygięte w przedziwne kształty fotele, stołki, stoliki, pejzaże z ptakami, portrety, makaty, wszystkie stoją lub wiszą na ścianach Muzeum jakby ich twórca wyrysował je przy pomocy jednej kreski, powołał je do życia jednym esem-floresem… W 1970 roku sam Władysław Wołkowski zebrał swoje prace w oddanej mu do użytku przestrzeni dawnego dworku Machnickich, zakupionego przez olkuskie Centrum #Kultury, i miejsce to nazwał „mieszkaniem poetyckim”. Interesowało go nie tylko tworzenie niezwykłych przedmiotów, ale też relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a światem rzeczy, oraz przyroda pełna nieskończenie ciekawych form. Mawiał, że „nie uda się odnaleźć choćby dwóch gałęzi drzewa lub dwóch liści o identycznym wyglądzie”. Odcinał się od tworzenia form przeznaczonych do masowej produkcji. Jako materiał wybrał tworzywo nietrwałe, zbierane po lasach i polach. Była nim wiklina. I w zadziwiający sposób potrafił z niej wydobyć nie tylko delikatne obłości foteli, ale nawet całe kompozycje narracyjne. Tym ostatnim nadał nawet własną nazwę - strojeńce.

*****

10-11 czerwca 2023 r.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WOJCIECHA I MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W MODLNICY

Obecna świątynia w Modlnicy została wzniesiona w 1553 roku K. Schubert

Wnętrze kościoła zachwyca mnogością ornamentów i detali - od najstarszych gotycko-renesansowych, aż po detale współczesne K. Schubert

Wnętrze kościoła w Modlnicy zachwyca mnogością ornamentów i detali - od najstarszych gotycko-renesansowych, aż po detale współczesne K. Schubert

Wnętrze kościoła zachwyca mnogością ornamentów i detali - od najstarszych gotycko-renesansowych, aż po detale współczesne K. Schubert

Wnętrze niewielkiego, częściowo murowanego, a częściowo drewnianego kościoła zachwyca mnogością ornamentów - od najstarszych gotycko-renesansowych, aż po detale współczesne. Choć parafia istniała w Modlnicy już w I połowie XIV wieku, to jednak obecny kościół został wzniesiony w 1553 roku. Dziewięć lat później ozdobiono go polichromią figuralną, którą zresztą w połowie XVIII wieku przykryto lub zaklejono papierem podczas generalnego remontu kościoła. W 1905 roku renesansowe malowidła pokryto polichromią autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Dopiero w 1956 roku konserwatorzy dotarli do pierwotnych malowideł i odsłonili je. Warto się im przyjrzeć, szukajcie #ich w prezbiterium, na ścianach i stropach nawy, na parapecie chóru muzycznego. Warto też przejść przez drzwi prowadzące do murowanej zakrystii, zwieńczone gotyckim oślim grzbietem - #są masywne, okute kratą. Opuszczając zakrystię, zauważycie najstarszy zabytek tego kościoła - Matkę Bożą Bolesną z Dzieciątkiem. #To gotycki obraz tablicowy, czczony od stuleci jako cudowny - pewnie dlatego nie usunięto go stąd wraz ze zmianą wystroju, lecz wpisano w barokowy ołtarz główny.

*****

10-11 czerwca 2023 r.

DWÓR W MODLNICY

Aż trzynaście lat rodzina Konopków gościła we dworze Oskara Kolberga, jednego z najwybitniejszych polskich badaczy kultury ludowej K. Schubert

Piękne wnętrza modlnickiego dworu K. Schubert

Modlnicki dwór zaprojektował Karol Kriszkier na planach starszej renesansowej budowli K. Schubert

W latach 20. XIX wieku Konopkowie przebudowali dwór w Modlnicy w duchu klasycyzmu. Mówią nam o tym fasada, detale, ornament, bo budowla przetrwała w takiej formie do dziś. K. Schubert

Aż trzynaście lat mieszkał w modlnickim dworze, u gościnnej rodziny Konopków, jeden z najwybitniejszych polskich badaczy kultury ludowej - Oskar Kolberg. Jeszcze za młodzieńczych czasów zaprzyjaźnił się z Józefem Konopką, ziemianinem, ale też pasjonatem etnografii. Widząc wyjątkową pasję przyjaciela - gromadzenie i systematyzowanie wszelkich informacji o mieszkańcach wsi na ziemiach polskich według regionów, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, gdyż Kolberg ukończył studia muzyczne - zachwycił się jego pracą i zdecydował, że może naukowcowi zapewnić wygodny byt. Co więcej, w żmudnej pracy zbieracza opowieści ludowych Kolbergowi pomagała siostra gospodarza, Antonina Konopczanka, która skrupulatnie notowała w swoim raptularzu kolejne ciekawostki. I ten raptularz zachował się do naszych czasów. To głównie w Modlnicy Kolberg napisał liczące kilkadziesiąt tomów dzieło swojego życia zatytułowane Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Kiedy Kolberg wprowadził się do modlnickiego dworu w 1871 roku, budynek - w postaci, jaką dziś znamy - stał już niemal sto lat. Zaprojektował go Karol Kriszkier na planach starszej renesansowej budowli. W latach 20. XIX wieku Konopkowie przebudowali go w duchu klasycyzmu. Mówią nam o tym fasada, detale, ornament, bo budowla przetrwała w takiej formie do dziś. W 1959 roku dwór przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i z okazji jubileuszu 600-lecia uczelni w latach 1960-1964 starannie odnowiono z zachowaniem wszystkich cech minionej epoki.

*****

17-18 czerwca 2023 r.

OPACTWO CYSTERSÓW I KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W KRAKOWIE

Kościół św. Bartłomieja został zbudowany przez cieślę królewskiego Macieja Mączkę w 1466 roku K. Schubert

Cystersi w Mogile pojawili się już w I połowie XIII wieku K. Schubert

Budynki klasztorne miały być murowane, funkcjonalne, ale o estetyce dość surowe K. Schubert

Budynki klasztorne miały być murowane, funkcjonalne, ale o estetyce dość surowe K. Schubert

Wspaniała biblioteka klasztorna K. Schubert

Do podkrakowskiej wsi Mogiła cystersi zostali sprowadzeni przez ród Odrowążów już w I połowie XIII wieku. Cystersi natychmiast rozpoczęli wznoszenie kościoła i budynków klasztornych według wytycznych, które stosowano w rozwiązaniach architektonicznych innych cysterskich klasztorów. By klasztor był samowystarczalny, powinien posiadać własne stawy rybne i młyny wodne oraz ziemię pod uprawę. Budynki miały być murowane, funkcjonalne, ale o estetyce dość surowej. Od 1134 roku istniał nawet zakaz stosowania w kościołach cysterskich rzeźb i malowideł przedstawiających ludzi, poza wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego, lecz z upływem czasu zasady te rozluźniły się. W Mogile widać to choćby w bogatej ornamentyce ściennych malowideł. Ich autorem jest znany z nazwiska zakonnik wywodzący się z klasztoru w Mogile, Stanisław Samostrzelnik. Malarz, przede wszystkim iluminator ksiąg, który większość życia spędził na możnowładczych dworach, a w Krakowie prowadził własny warsztat. Pod koniec życia wrócił do klasztoru i to wówczas udekorował prezbiterium kościoła, krużganki, a nade wszystko wspaniałą #bibliotekę, którą oddano do użytku w 1538 roku.

*****

17-18 czerwca 2023 r.

DOM POD GLOBUSEM W KRAKOWIE

Bajkową kamienicę stojącą u skrzyżowania ulic Długiej i Basztowej wieńczy olbrzymi globus K. Schubert

Wspaniała płaskorzeźba statku o wzdętym żaglu z kotwicą na łańcuchu K. Schubert

Ten nietuzinkowy budynek wzniesiono w latach 1904-1906 przez Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego K. Schubert

Ten nietuzinkowy budynek wzniesiono w latach 1904-1906 przez Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego K. Schubert

Kto z krakusów nie zna ceglanej, niemal bajkowej kamienicy stojącej u skrzyżowania ulic Długiej i Basztowej, ze strzelistą wieżą zwieńczoną wspaniałym, #olbrzymim globusem? Tę sylwetkę kojarzą wszyscy, choć niekoniecznie dalsze detale oryginalnej fasady. Płaskorzeźbę statku o wzdętym żaglu z kotwicą na łańcuchu, tors młodzieńca - symbolizującego handel Hermesa, którego rozpoznajemy po uskrzydlonej czapce oraz lasce (kaduceuszu), i dziewczyny - #Industrii - personifikacji przemysłu z koroną na głowie, a kołem zębatym i skrzyżowanymi młotami u dołu przedstawienia. To jednak nie wszystkie elementy tego nietuzinkowego budynku wzniesionego w latach 1904-1906 przez Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego jako siedziba dla działającej w Krakowie od połowy XIX wieku Izby Handlowej i Przemysłowej. Sercem gmachu jest do dziś słynna Sala Mehofferowska - służąca dawniej posiedzeniom Izby. Pierwotnie jej projekt powierzono Stanisławowi Wyspiańskiemu. Ten jednak, czy to z powodu postępującej już mocno choroby, czy też niechęci do wkomponowania w przestrzeń sali wizerunku panującego cesarza, choć wykonał wstępny projekt, zlecenie odrzucił. Przejął je Józef Mehoffer i stworzył wnętrze kipiące kolorami i falistymi formami secesji, od oryginalnego malowidła na stropie, na którym pawie pióra przeplatają się z zygzakowatymi żmijami, poprzez wysadzaną mosiężnymi elementami dekorację boazerii, po ustawiony centralnie, niczym w ołtarzu drewnianego kościoła, obraz Poskromienie żywiołów. Na przełomie 1973 i 1974 roku w domu Pod Globusem swą siedzibę znalazło Wydawnictwo Literackie, które w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia.