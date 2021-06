Mam trzy wiadomości. Dobrą, złą i najgorszą

Teraz zła wiadomość. Razem z ciepłem nadlecą komary. Już jest pierwsza fala. Krwiopijcy przyszli na świat w licznych kałużach i zbiornikach wody. Cóż, efekt uboczny opadów. Żeńska część populacji jest uzbrojona w kłujkę, czyli najgorszy fragment komara. Tylko nie myślcie, iż jest to pojedyncza igła podobna do tej, jakiej używają przy szczepieniach. To bardzo skomplikowane urządzenie złożone z kilku ruchomych elementów.

Część służy do pobierania krwi, a reszta wstrzykuje w skórę ofiary ślinę z substancjami zapobiegającymi krzepnięciu krwi. To bardzo ważne. Krzepnąca krew zatkałaby na amen narząd gębowy owada, a dzięki wynalazkowi może on sobie używać do syta. W tym momencie komarzyce podrzucają swoim ofiarom groźne choroby, przy których swędzenie i utrata kropli krwi to nieistotne szkody.