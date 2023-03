Manchester City nie rezygnuje z obrony tytułu w Premier League. Liverpool znów rozczarował swoich fanów

Prowadzona przez byłego zawodnika "The Citizens" Patricka Vieirę ekipa Crystal Palace nie należy do ulubionych rywali zespołu Pepa Guardioli. W poprzednim sezonie nie potrafił on strzelić ani jednej bramki londyńskiej drużynie i zdobył na niej tylko jeden punkt. Jesienią w Manchesterze gospodarze wygrali 4:2, ale do przerwy to przeciwnicy prowadzili 2:0.

Wtedy pierwszym hat-trickiem w Anglii popisał się Haaland, a w sobotę dołożył kolejną, już 28. bramkę i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców, ze średnią ponad gol na mecz, bo za jego zespołem 27 występów.

Niepokonani od 5 lutego "Obywatele" mają 61 punktów i zbliżyli się na dwa do nadającego od dłuższego czasu ton rozgrywkom i prowadzącego w tabeli Arsenalu. Londyńczycy w niedzielę w derbach stolicy zagrają na stadionie ósmego w zestawieniu Fulham.

Crystal Palace nie wygrał żadnego z ostatnich 10 spotkań i z 27 punktami jest 12. w tabeli.