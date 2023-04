Marcin Bartoń znów strzelił, Wisła Kraków znów wygrała w CLJ U-19

Po drugiej stronie gospodarze mogli podwyższyć wynik, ale uspokojeni prowadzeniem stracili koncentrację. Gol dla gości padł po tym, jak Złoch sfaulował rywala i sędzia podyktował rzut wolny z bocznej strefy w okolicach pola karnego. Do precyzyjnie dogranej przez Pietrzyka piłki dopadł Kroszyński i skierował ją głową obok zdezorientowanego Letkiewicza.

Oba gole były niezmiernie ważne. Pierwszy ustawił przebieg pierwszej połowy, bo wiślacy mogli skupić się na spokojnym rozbijaniu ataków Lecha. Wprawdzie rywale doprowadzili do dwóch-trzech sytuacji pod bramką Letkiewicza, ale strzelali niecelnie, jak Pietrzyk, który trafił w boczną siatkę.

Świetną partię rozegrał Marcin Bartoń, który w sobotę dwukrotnie trafił do siatki – najpierw już w 5. minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości, a następnie po przerwie, gdy skierował piłkę głową obok słupka po zagraniu z rzutu rożnego Igora Khromykha.

I w tym momencie wracamy do drugiego gola Bartonia. Jego riposta nastąpiła bowiem tuż po wyrównaniu, co znów sprowadziło Lecha do parteru. Trzeci gol dla wiślaków był wyjątkowej urody – wykonujący rzut wolny Khromykh przymierzył lewą nogą i posłał futbolówkę nad murem w samo okienko bramki poznaniaków.

Ale karygodnym błędem byłoby chwalić strzelców, zapominając o innych podopiecznych Adriana Filipka. Koncert gry w środku boiska dał Wojciech Urbański, który wyrósł na czołową postać drużyny. Został MVP meczu, ale dzielnie sekundowali mu inni zawodnicy z linii pomocy, dzięki czemu Wisła tylko na kilka minut w pierwszej połowie straciła kontrolę nad spotkaniem.

Wiślacy na wiosnę zdobyli u siebie komplet punktów, wygrali wszystkie cztery mecze w ośrodku w Myślenicach i zanotowali awans w tabeli. A Bartoń z 11 golami jest obecnie wicekrólem strzelców CLJ U-19.

CLJ U-19. Wisła Kraków – Lech Poznań 3:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Bartoń 5, 1:1 Kroszyński 65, 2:1 Bartoń 67, 3:1 Khromykh 79.

Wisła: Letkiewicz – Sałamaj, Złoch, Skrobański, Wiśniewski (90+1 Górkiewicz) – Kutwa (89 Sowa) – Baniowski (60 Głogowski), Pieniądz (60 Khromykh), Urbański, Kaemerle (87 Grzybowski) – Bartoń (77 Gruszecki).