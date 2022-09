Marcin Gortat wraca do NBA. Nowa rola dla byłego koszykarza Washington Wizards

Gortat wypowiedział się na temat nowego zajęcia w rozmowie opublikowanej na koncie twitterowym jednego z polskich bukmacherów, eWinner.pl, którego sportowiec jest ambasadorem.

- Co to oznacza, że wracam do NBA? Jestem już po dłuższych rozmowach i wrócę w najbliższych dniach, a konkretnie 2-3 października wracam do Waszyngtonu, gdzie będę pomagał Washington Wizards, oczywiście jako asystent trenera - wyjaśnił Gortat. - To będzie dwa tygodnie, chciałbym wrócić troszeczkę do korzeni, wrócić po części do mojego świata, w którym byłem przez wiele lat i poczuć to jeszcze raz. Wstawać rano o 6-7, żeby iść na salę, spędzić tam 5-6 godzin, spocić się, potrenować z młodzieżą.

- Myślę, że to będzie fajne, usiąść z trenerami, obejrzeć kasetę, obejrzeć wideo i zobaczyć, jak się przygotowuje trening od drugiej strony - dodał były koszykarz Czarodziei, a wcześniej Phoenix Suns i Orlando Magic. Ostatni mecz na parkietach NBA Gortat rozegrał jako gracz Los Angeles Clippers 5 lutego 2019 w wygranym meczu przeciwko Charlotte Hornets. Decyzję o zakończeniu kariery łodzianin ogłosił po roku nieobecności na amerykańskich parkietach, na początku 2020 roku.