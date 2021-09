Marcin Jędrychowski, szef Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie: Zaszczepienie 85 proc. personelu dało nam odporność na zakażenia Zbigniew Bartuś

- Czwarta fala pandemii koronawirusa się rozpędza, więc z uporem maniaka apeluję, byśmy się dalej szczepili. Przykład naszej placówki powinien przemówić wszystkim do wyobraźni: przy wysokim odsetku zaszczepienia personelu, ponad 85 procent, faktycznie odporność zbiorowa działa i praktycznie nie mamy zakażeń, choć przecież niemal codziennie stykamy się z pacjentami zakażonymi – powiedział Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, podczas debaty „Miasto i Region w erze (post)pandemicznej - od diagnozy do rozwiązań” kończącej cykl zainicjowany przez rektora krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Stanisława Mazura przy wsparciu władz miasta i regionu. Zdaniem Jędrychowskiego, najgorsze byłoby, gdybyśmy nie wyciągnęli wniosków z doświadczeń z pandemii. - A najważniejsze z nich jest to, że wzrost PKB jest fajny, ale zdrowie jest bezcenne i musi uzyskać odpowiednie finansowanie. Tu i teraz - stwierdził szef krakowskiego szpitala.