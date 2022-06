Marcin Możdżonek. "Z najwyższego punktu widzenia”: Uwaga, to mundial! A nie park z delfinami… [FELIETON] Marcin Możdżonek

Piłkarska reprezentacja Polski przed meczem Ligi Narodów z Belgią w Warszawie Szymon Starnawski /Polska Press

Po czerwcowych meczach piłkarskiej reprezentacji Polski aż prosi się, żeby skomentować ten temat. Zacznę od cytatu, który specjalnie sobie zapisałem, cytatu z legendarnego Włodzimierza Lubańskiego, który powiedział wprost: „Wyjście z grupy na mundialu nie jest żadnym sukcesem. Na mistrzostwa świata nie jedzie się po to, by w nich uczestniczyć, a po to, by coś wygrać.”