Marcin Nowakowski, nowy statystyk reprezentacji Poolski siatkarzy, chce pomóc drużynie zdobyć medal olimpijski

Ostatnie tygodnie miał pan bardzo intensywne. Klubowe rozgrywki się skończyły, czas na pracę z kadrą.

Końcówka sezonu ligowego była szalona. Chciałem w stu procentach skupić się na finale PlusLigi z Jastrzębskim Węglem i finale Ligi Mistrzów z Trentino. Jednocześnie trzeba było ogarnąć pewne rzeczy pod kątem reprezentacji - zamawianie sprzętu, organizowanie kontaktów. To nie jest łatwe. Jestem pełen podziwu, jak niektórzy trenerzy łączą pracę w klubie i kadrze, bo jest to zajęcie ogromnie angażujące czasowo i emocjonalnie.

Patrząc na przebieg finału Ligi Mistrzów (3:0), plan na mecz z drużyną Trentino mieliście chyba bardzo dobry.

Rywal był dobrze rozpracowany. To było istotne, bo grali w nietypowym ustawieniu, na trzech przyjmujących i bez atakującego. To można było wykorzystać, rozsądnie grając zagrywką. Taktyka się sprawdziła, ale założenia to jedna kwestia, a ich wykonanie - druga. Kluczowa była nasza skuteczna gra, zwłaszcza jakość pierwszej akcji, co wzięło się z dobrego przyjęcia mocnej zagrywki przeciwnika. Można powiedzieć, że w tym meczu była taka sztampowa ZAKSA: bardzo cierpliwa, „męcząca” rywala, doprowadzająca go do pasji. Ponadto mieliśmy Kamila Semeniuka, który rozegrał znakomite spotkanie.