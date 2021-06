Marcin Pluta trafił z akademii Wisły Kraków do Garbarni. Z II-ligowego klubu odchodzi kapitan Marek Masiuda

Po dwóch latach z klubem żegna się Paweł Kaim, który pełnił funkcję asystenta w sztabie Łukasza Surmy. Ponadto z Garbarnią rozstaje się - z powodów osobistych - trener bramkarzy oraz grup młodzieżowych Marcin Chmura.

Nowy asystent pierwszego trenera Marcin Pluta pracował przy Reymonta od 2016 roku, gdy objął drużynę Wisły U-16. W kolejnych sezonach prowadził zespół U-17, z którym - w duecie z Adrianem Filipkiem - awansował do Centralnej Ligi Juniorów. Następnie na początku sezonu 2019/2020 przejął drużynę juniorów starszych, prowadząc ją na szczeblu CLJ U-18. Po roku ponownie został pierwszy trenerem zespołu U-17, z którym sięgnął po tytuł mistrza jesieni, a na koniec sezonu zajął w tabeli 2. miejsce.

W Garbarni będzie asystentem Macieja Musiała, który kilka dni temu zastąpił na stanowisku pierwszego trenera Łukasza Surmę. Dla Pluty to powrót do klubu, w którym występował jako piłkarz. Jest wychowankiem Hutnika Kraków, ale reprezentował Garbarnię w latach 2005-2014. Przez dwa lata były to występy w II lidze i wtedy pełnił funkcję kapitana zespołu. Później grał jeszcze w Porońcu Poronin i Unii Oświęcim.