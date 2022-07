Marczyk i Gospodarczyk z kolejnymi punktami Rajdowych Mistrzostw Świata

W okolicach Tartu pojawiły się 42 załogi, które rywalizowały na 24 odcinkach specjalnych o łącznej długości niemal 314 kilometrów. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk udanie rozpoczęli imprezę, pokazując swój ogromny potencjał już na odcinku testowym. Duet ORLEN Team uzyskał zdecydowanie najlepszy czas spośród wszystkich 20 ekip w autach klasy Rally2 biorących udział w rajdzie.

Pierwszy odcinek specjalny rajdu to kolejny bardzo dobry wynik – 2. miejsce w klasie WRC 2 Junior oraz strata zaledwie jednej sekundy do lidera WRC 2 Open. Piątkowego poranka wszystko zaczęło się dobrze – Marczyk i Gospodarczyk byli najszybszą polską załogą i znajdowali się w ścisłej czołówce rajdu. Niestety, na OS3 Mustvee 1 załoga uderzyła w kamień, a naprawy Škody Fabii Rally2 evo zajęły 42 minuty. W tym momencie objawiły się wyjątkowe zdolności reprezentantów ORLEN Team. Dla większości zawodników takie uszkodzenia oznaczałyby koniec rajdu. Miko i Szymon samodzielnie naprawili samochód i mogli wrócić do rywalizacji.