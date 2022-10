Maria Andrejczyk: Zamieniłam lekcje WF na spartański trening. I jestem szczęśliwa! [ROZMOWA]

Sezon 2022 już dawno za panią. Jaka ocena po kilku tygodniach na refleksję?

Uczymy się na błędach, ten sezon był po prostu jednym wielkim błędem. Natomiast jestem szczęśliwa z podjętych decyzji, bo dużo w moim sportowym życiu się wydarzyło - zmieniłam trenera (w kwietniu 2022 r. Fin Petteri Piironen zastąpił Karol Osieckiego - przyp.), środowisko. Normalny kibic nie wie, co się dzieje, bo zazwyczaj widzi tylko ułamek naszego życia. Ciężko jest mi nawet opisać to, co działo się u mnie i prywatnie, i sportowo. Chciałabym, by wierzono mi na słowo, że wszelkie decyzje, które zostały podjęte w tym roku, są dobre, głęboko w nie wierzę. Wierzę też, że te wszystkie nowe bodźce, które w tym momencie otrzymuje mój organizm i psychika, będą procentować. Po pierwsze - nie mam innego wyjścia. Po drugie - to jest na ten moment, na ten etap kariery idealne rozwiązanie. Naprawdę czuję, że ta zmiana fajnie mi oddaje, że to, co robimy z nowym trenerem, jest rewelacyjną sprawą. Odrębną kwestią jest mój bardzo mocno wyeksploatowany organizm, tak naprawdę przez lata to była kontuzja za kontuzją. Dobrze było tylko wtedy, gdy jechałam do fizjoterapeutów i tam spędzałam parę tygodni. Wszystko się „prostowało”, naprawdę byłam gotowa do ciężkiej pracy, a wracałam do normalnych treningów z byłym trenerem i wszystko się rozsypywało.