Martwe ptaki nad Zbiornikiem Dobczyckim w Drogini. Badania dadzą odpowiedź na pytanie czy były zakażone ptasią grypą

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach Krzysztof Giza, do którego ta informacja wpłynęła, mówi nam, że w środę (10 maja) inspektorzy PIW udali się we wskazane w zawiadomieniu miejsce i na brzegu znaleźli dwie martwe rybitwy rzeczne.

W zawiadomieniu była mowa o trzech ptakach, ale odnaleziono dwa. Inspektorzy przeszli ponadto kilka kilometrów wzdłuż brzegu, ale nie trafili na inne martwe ptaki. Te które znaleźli zabezpieczyli i tego samego dnia trafiły one do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok i badanie toksykologiczne. Dalej zwłoki zostały odesłane do laboratorium w Krośnie. Dziś, a najpóźniej jutro spodziewamy się wyniku potwierdzającego lub wykluczającego ptasią grupę – mówi Krzysztof Giza.