Maryna Gąsienica-Daniel: Chorowałam na koronawirusa bez objawów, mam nadzieję, że forma nie uciekła [ROZMOWA] 5.01 2022

Dzień dobry, jak się pani czuje?

A dobrze, dziękuję. Już jest wszystko OK, jestem na treningu.

W jakich okolicznościach doszło do zakażenia koronawirusem? Miała pani poważne objawy?

Nie, ja byłam totalnie bezobjawowa. Sportowcy są szczególnie narażeni na to, żeby zakazić się koronawirusem, bo bardzo dużo podróżujemy. Przemieszczamy się, mieszkamy w różnych miejscach, jest sporo kontaktów. Na szczęście prawdopodobnie wszyscy już pewną odporność uzyskaliśmy, więc choć wirus się pojawia, to jednak nie daje objawów. Mam na myśli sportowców, którzy są zaszczepieni. Z tego względu choroba nie odbija się na stanie naszych organizmów.

Czyli w pani przypadku szczepionka zadziałała bardzo dobrze?

Nie wiem, czy to po szczepionkach, czy dlatego, że ja prawdopodobnie przechorowałam też COVID-19 już po szczepieniu, jeszcze w październiku. Możliwe zatem, że dostałam wtedy podwójną dawkę uodparniającą – raz szczepionką, a raz w sposób naturalny.