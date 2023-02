Maryna Mazenko, nowa siatkarka ekstraklasowej drużyny z Tarnowa, błyszczy na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia

Mazenko do Tarnowa trafiła z Legionovii

Mazenko, występująca na pozycji środkowej (188 cm wzrostu), w ojczystej Ukrainie zdobywała najwyższe laury, w tym mistrzostwo kraju (2021 i 2022 r.), Puchar czy Superpuchar. W lecie ubiegłego roku trafiła do Polski, do drużyny z Legionowa. IŁ Capital Legionovia w połowie rozgrywek Tauron Ligi jednak wycofała się, a ukraińska siatkarka ostatecznie przeniosła się do Tarnowa.

Ostatnie kluby Maryny Mazenko:

Galiczanka TNEU-GADZ (2017-18)

VC Dobrodik (2018-19)

Galiczanka TNEU-GADZ (2019-20)

SC Prometej (2021-22)

IŁ Capital Legionovia Legionowo (2022-23)

Roleski Grupa Azoty Tarnów (2022-23)

