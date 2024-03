Masowe zwolnienia w Krakowie. Pracę straciło już ponad 1000 osób. Czarny scenariusz także w fabryce MAN-a w Niepołomicach?

Na pracowników koncernu padł blady strach. Ludzie szacują, że efektem zmniejszenia produkcji może być redukcja zatrudnienia, nawet o 500 osób. Co więcej, nasi rozmówcy twierdzą, że zwolnienia w MAN-ie już się rozpoczęły. Jak opowiadają, na dziś nie są to zwolnienia grupowe, bo obejmują „po kilka osób, ale systematycznie”. Mówią także o tzw. „zwolnieniach ukrytych”, polegających na nieprzedłużaniu umów osobom zatrudnianym w fabryce poprzez agencje pracy (MAN współpracuje co najmniej z kilkoma tego typu agencjami).