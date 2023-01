Mateusz Klich po transferze do DC United: "Liczę na powrót do reprezentacji". Gorące pożegnanie z fanami Leeds [WIDEO]

Na Wyspach Brytyjskich trenerem Polaka przez długi czas był cieszący się wielką renomą Marcelo Bielsa. Klich po przylocie do USA zasugerował, że Argentyńczyk byłby znakomitym następcą Czesława Michniewicza, ale dziś wygląda to tylko na pobożne życzenie naszego piłkarza.

- Mateusz to pierwszorzędny pomocnik, który wniesie do naszego składu doświadczenie na najwyższym poziomie. Obserwowałem go, odkąd pomógł Leeds w awansie do Premier League, a jego wizja, umiejętność podań i strzelania będą dla nas ogromnym atutem w tym sezonie – przekonuje Rooney.

Decyzja i słowa Anglika mają dla Klicha pierwszorzędne znaczenie, o czym powiedział w rozmowie z korespondentką TVP w Stanach Zjednoczonych.

- Nadarzyła się fajna okazja, by przyjechać do Waszyngtonu i pracować z wybitnym piłkarzem, jakim był Wayne Rooney, więc chętnie z niej skorzystałem - powiedział. - Traktuję to jako wyróżnienie, bo skoro mnie sprowadził, to znaczy, że podoba mu się mój styl gry. A skoro jemu się podoba, to znaczy, że umiem grać w piłkę, bo on się na tym zna.