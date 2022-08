Matka Boska Zielna i remedium na cywilizacyjne biedy

„.O! wy kwiaty mej młodości prosto z łąki zioła, Co na Matkę Boską Zielną znoszą do kościoła I stawiają Częstochowskiej, by podniosła rączkę, Nad firletkę, macierzankę i nad srebrną drżączkę, Nad rozchodnik i lawendę, nad rutę i miętę, Bo to wszystko przecież Boże, bo to wszystko święte.”

Poeta i mieszczuch, ani botanik ani ogrodnik, Jan Lechoń nie miał żadnego problemu z rutą, firletką, miętą, czy drżączką… Znajomość „ojczystej przyrody”, była rzeczą oczywistą i naturalną. Teraz nawet dla mieszkańców wsi przyroda stała się terra incognita. Jesteśmy ofiarami wykluczenia botanicznego. Rzadko kto wie jak wyglądają dziurawiec, dziewanna czy ruta; bukiety stały się wątlejsze, a puryści widzą w starym zwyczaju tylko znikający folklor. Mylą się.

To święto odpowiada na potrzeby człowieka XXI wieku, bo łączy metafizykę z estetyką i botaniką. Jest spektakularne, aromatyczne i mądre. Zabiegani, stale w niedoczasie, powoli zdajemy sobie sprawę, że coś nas omija. Już wiemy, że dumne hasło „Miasto, Masa, Maszyna” zwietrzało. Ludzie spokornieli. Zrozumieliśmy, że niespożyta zdawało się natura może jednak podlegać zniszczeniu, a my jesteśmy botanicznymi analfabetami. Łatwiej niż swojską dziewannę zidentyfikować nam bazylię. Zioła z południa Europy zostały wylansowane przez potężny przemysł kosmetyczny i żywieniowy. A przecież równie atrakcyjne roślinki pachnące, leczące i przyprawowe rosną na naszych łąkach. I tu w sukurs idzie nam stary zwyczaj tworzenia zielnych bukietów z całą jego niezwykłą i misterną pedagogiką.