Matty Cash przedłużył kontrakt z Aston Villą. "Rozkoszuję się spędzonym w tym miejscu czasem"

Nowa umowa Matty'ego Casha będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Oczywiście to nie oznacza, że piłkarz na pewno pozostanie na cały ten okres w Birmingham. Teraz jednak klub Premier League, chcąc go sprzedać, będzie mógł na nim znacznie więcej zarobić. Tym bardziej, że Anglik o polskich korzeniach właśnie wywalczył awans na mistrzostwa świata w Katarze, które będą znakomitym oknem wystawowym. Wcześniej spekulowano o zainteresowaniu nim Atletico Madryt.

Sam piłkarz, który jesienią ubiegłego roku uzyskał polski paszport i natychmiast został powołany do reprezentacji przez Paulo Sousę (a następnie Czesława Michniewicza) na razie jednak nigdzie się nie wybiera.

- Cieszę się, że mogę przedłużyć mój pobyt w Aston Villi o następne pięć lat. Rozkoszuję się spędzonym w tym miejscu czasem i nie mogę się doczekać, aby kontynuować tę ekscytującą podróż – napisał 24-letni zawodnik na Twitterze.