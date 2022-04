MATURA 2022 - terminy. O czym trzeba pamiętać podczas egzaminu maturalnego [TERMINARZ, DATY, ZASADY] 12.04.22

Matura 2022 coraz bliżej

Już za niedługo uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przystąpią do egzaminu dojrzałości.

Matura 2022. Obowiązkowo, by zdać

Maturzysta, chcący otrzymać świadectwo dojrzałości musi spełnić konkretne wymagania maturalne.

Przystąpić należy do trzech egzaminów obowiązkowych:

język polski,

matematyka,

język obcy

i zdać wymienione egzaminy, uzyskując z każdego z nich minimum 30 proc. To nie wszystko! Obowiązkowo trzeba przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w tym przypadku nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 roku matura ustna z języka polskiego i z języka obcego (podobnie jak w ubiegłym roku) nie jest obowiązkowa. Mogą jednak przystąpić do niej uczniowie, którzy w rekrutacji na uczelnię zagraniczną zobowiązani są do przedstawienia wyników matury ustnej. Dla tych osób egzamin przeprowadzany będzie w dniach od 18 do 20 maja 2022 roku.