Matura 2022. Zdaj na szóstkę! Wymarzona szkoła czeka

Często słyszymy o efektywnym uczeniu się, ale czy wiemy, co ma na to wpływ? Stare łacińskie przysłowie głosi „Przez trudy do gwiazd”, ale my chcielibyśmy znaleźć klucz już teraz.

Recepta na sukces

By dostać się do wymarzonej szkoły czy zdobyć indeks pierwszorzędnej uczelni, musimy się solidnie napracować.

Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, proces rekrutacji oraz - last but not least - przejście do innej placówki oświatowej, są okupione stresem nie tylko młodzieży, ale i rodziców.

Wiemy już, że nie ma jednej gotowej recepty na efektywną naukę. Proces uczenia się to indywidualna kwestia, uzależniona od szeregu czynników i wielu wymiarów optymalnego stylu uczenia się.

Kluczem do sukcesu jest wnikliwe poznanie indywidualnych cech ucznia i wypracowanie własnego stylu uczenia się, oraz odpowiednie dobranie metod.