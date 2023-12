Matura próbna z języka obcego 2023/2024 na poziomie podstawowym [TERMIN, ZADANIA, PUNKTACJA]

Matury próbne 2023/20224. Przed uczniami 3 dni zmagań z egzaminami

Próbna matura z języka obcego 2023/2024. Jak będzie wyglądał egzamin?

Matura próbna z języka obcego na poziomie podstawowym ma oswoić uczniów z formułą egzaminu, do którego oficjalnie przystąpią już w maju. Uczniowie powinni opanować umiejętności wymienione w wymaganiach egzaminacyjnych odpowiadające poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Matura próbna z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Arkusze

Kiedy wyniki matury próbnej z matematyki 2023/2024?

Zasady oceniania rozwiązań do zadań z- języka obcego nowożytnego będą dostępne na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej w środę 13 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 . Ponadto jak czytamy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - w przypadku zmian zasad oceniania uzgodnionych przez ekspertów oraz egzaminatorów sprawdzających i oceniających próbę prac egzaminacyjnych, na ww. stronach internetowych zostaną opublikowane zasady w drugiej wersji, nie później niż do 19 grudnia.

Harmonogram matur 2024

DATA GODZINA EGZAMIN 7 maja 2024 (wtorek) 9:00 język polski (poziom podstawowy) 8 maja 2024 (środa) 9:00 matematyka (poziom podstawowy) 8 maja 2024 (środa) 14:00 język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony) 9 maja 2024 (czwartek) 9:00 język angielski (poziom podstawowy) 9 maja 2024 (czwartek) 14:00 język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy) 10 maja 2024 (piątek) 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) 10 maja 2024 (piątek) 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 13 maja 2024 (poniedziałek) 9:00 język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 13 maja 2024 (poniedziałek) 14:00 filozofia (poziom rozszerzony) 14 maja 2024 (wtorek) 9:00 biologia (poziom rozszerzony) 14 maja 2024 (wtorek) 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 15 maja 2024 (środa) 9:00 matematyka (poziom rozszerzony) 15 maja 2024 (środa) 14:00 język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 16 maja 2024 (czwartek) 9:00 chemia (poziom rozszerzony) 16 maja 2024 (czwartek) 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony) 17 maja 2024 (piątek) 9:00 geografia (poziom rozszerzony) 17 maja 2024 (piątek) 14:00 język mniejszości narodowych (poziom podstawowy) 20 maja 2024 (poniedziałek) 9:00 język polski (poziom rozszerzony) 20 maja 2024 (poniedziałek) 14:00 język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony) 21 maja 2024 (wtorek) 9:00 historia (poziom rozszerzony) 21 maja 2024 (wtorek) 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 22 maja 2024 (środa) 9:00 informatyka (poziom rozszerzony) 22 maja 2024 (środa) 14:00 historia sztuki (poziom rozszerzony) 23 maja 2024 (czwartek) 9:00 fizyka (poziom rozszerzony) [/t 23 maja 2024 (czwartek) 14:00 język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

Dodatkowy termin matur to 3-17 czerwca 2023, a wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku. Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.