Matura próbna z matematyki 2023/2024 na poziomie podstawowym [TERMIN, ZADANIA, PUNKTACJA]

Matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się w czwartek 7 grudnia 20203 roku. Na napisanie egzaminu uczniowie będą mieli 180 minut, czyli 3 godziny. Poniżej podajemy szczegóły, arkusze z poprzednich lat oraz zadania, jakie mogą się na nim pojawić.

Matury próbne 2023/20224. Przed uczniami 3 dni zmagań z egzaminami

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie terminy pierwszych próbnych matur w roku szkolnym 2023/2024. Uczniowie zmierzą się z egzaminami dojrzałości na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego w następujących dniach: 6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski (240 minut),

(środa), godz. 9:00 – (240 minut), 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka (180 minut),

(czwartek), godz. 9:00 – (180 minut), 8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (120 minut).

Próbna matura z matematyki 2023/2024. Jak będzie wyglądał egzamin?

Matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym ma oswoić uczniów z formułą egzaminu, do którego oficjalnie przystąpią już w maju. Aby do niej podejść, należy zaopatrzyć się w linijkę, cyrkiel oraz kalkulator prosty. Do dyspozycji uczniów będą również wybrane wzory matematyczne.

Łączna liczba punktów, którą będzie można uzyskać za rozwiązanie zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych, wynosi 46. Zdanie egzaminu maturalnego z matematyki 2024 następuje w momencie uzyskania minimum 30 procent, czyli 14 punktów. Zadania maturalne obejmują następujące działy matematyki: liczby rzeczywiste,

wyrażenia algebraiczne,

równania i nierówności,

funkcje,

ciągi,

optymalizacja,

planimetria,

geometria analityczna,

stereometria,

kombinatoryka,

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym. Arkusze

Kiedy wyniki matury próbnej z matematyki 2023/2024?

Zasady oceniania rozwiązań do zadań z matematyki będą dostępne na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej we wtorek 12 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00. Ponadto jak czytamy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - w przypadku zmian zasad oceniania uzgodnionych przez ekspertów oraz egzaminatorów sprawdzających i oceniających próbę prac egzaminacyjnych, na ww. stronach internetowych zostaną opublikowane zasady w drugiej wersji, nie później niż do 19 grudnia.

Harmonogram matur 2024

DATA GODZINA EGZAMIN 7 maja 2024 (wtorek) 9:00 język polski (poziom podstawowy) 8 maja 2024 (środa) 9:00 matematyka (poziom podstawowy) 8 maja 2024 (środa) 14:00 język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony) 9 maja 2024 (czwartek) 9:00 język angielski (poziom podstawowy) 9 maja 2024 (czwartek) 14:00 język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy) 10 maja 2024 (piątek) 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) 10 maja 2024 (piątek) 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 13 maja 2024 (poniedziałek) 9:00 język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 13 maja 2024 (poniedziałek) 14:00 filozofia (poziom rozszerzony) 14 maja 2024 (wtorek) 9:00 biologia (poziom rozszerzony) 14 maja 2024 (wtorek) 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 15 maja 2024 (środa) 9:00 matematyka (poziom rozszerzony) 15 maja 2024 (środa) 14:00 język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 16 maja 2024 (czwartek) 9:00 chemia (poziom rozszerzony) 16 maja 2024 (czwartek) 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony) 17 maja 2024 (piątek) 9:00 geografia (poziom rozszerzony) 17 maja 2024 (piątek) 14:00 język mniejszości narodowych (poziom podstawowy) 20 maja 2024 (poniedziałek) 9:00 język polski (poziom rozszerzony) 20 maja 2024 (poniedziałek) 14:00 język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony) 21 maja 2024 (wtorek) 9:00 historia (poziom rozszerzony) 21 maja 2024 (wtorek) 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) 22 maja 2024 (środa) 9:00 informatyka (poziom rozszerzony) 22 maja 2024 (środa) 14:00 historia sztuki (poziom rozszerzony) 23 maja 2024 (czwartek) 9:00 fizyka (poziom rozszerzony) [/t 23 maja 2024 (czwartek) 14:00 język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny) Dodatkowy termin matur to 3-17 czerwca 2023, a wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku. Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują:

uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą: a) 4-letnie liceum ogólnokształcące b) szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego c) 5-letnie technikum d) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej;

absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023;

osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych;

absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości;

absolwenci oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadający dyplom IB (International Baccalaureate)

osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

