Matura rozszerzona z BIOLOGII 2024 [ZADANIA, ARKUSZ CKE, WYMAGANIA] Natalia Urzędowska

W połowie maja uczniowie, którzy wyrazili taką chęć, przystąpią do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Na abiturientów czekać będzie około 25 zadań do rozwiązania, za które można uzyskać łącznie 60 punktów. Co może pojawić się na maturze z biologii? Jakie zagadnienia należy powtórzyć? Odpowiadamy.