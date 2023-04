Matura z j. angielskiego - podstawowa 2023. Co pojawi się na egzaminie? [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 24.04.23

Matura z języka angielskiego 2023. Na uczniów czeka test i wypracowanie

Co ważne: egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

W 2023 roku do matury po raz pierwszy przystępują absolwenci czteroletniego liceum. Egzamin z języka angielskiego jednak niewiele różni się od tego z poprzednich lat. Na uczniów czeka test, w którym znajdą się:

Matura 2023 z języka angielskiego. Zmiany

Na uczniów zdających egzamin w formule 2023 czekają zmiany. Najważniejsze to:

Matura 2023. Powrót egzaminów ustnych z języka angielskiego

Czas egzaminu ustnego nie uległ zmianie i wynosi 15 minut. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 18. Aby zdać, należy uzyskać co najmniej 30% punktów.

Zadania egzaminacyjne na poziomie podstawowym. To pojawi się na maturze

To, jak wyglądają arkusze można sprawdzić klikając w link: pokazowe arkusze egzaminacyjne CKE . Ponadto w Informatorze można sprawdzić szczegółowe wymagania, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań.

Ogłoszenie wyników matury z języka angielskiego już w lipcu

Aby przystąpić do matury poprawkowej, należy złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 14 lipca 2023 roku). Deklaracja stanowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, które składa się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone w piątek 8 września 2023.