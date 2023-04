Matura z j. polskiego - podstawowa 2023. Co pojawi się na egzaminie [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 21.04.23

Maruta z języka polskiego 2023 w nowej formule. Zmiany w części pisemnej i ustnej

W 2023 roku do matury po raz pierwszy przystępują absolwenci czteroletniego liceum. Uczniów nadal obowiązują wymagania edukacyjne, jednak egzamin przeprowadzony jest w nowej formule (zarówno część pisemna, jak i ustna). Oto najważniejsze zmiany:

Matura 2023. Powrót egzaminów ustnych z języka polskiego

Czas egzaminu ustnego nie uległ zmianie. Uczniowie przygotowują się 15 minut, następnie wygłaszają 10-minutowy monolog i przez 5 minut odpowiadają na pytania egzaminatorów. Cała matura ustna z języka polskiego 2023 trwa około 30 minut. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 30. Tyle samo procent należy uzyskać, aby ją zdać.

Zadania egzaminacyjne na poziomie podstawowym. To pojawi się na maturze

Czy zachowanie Polaków opisane w podanym fragmencie raportu Nikołaja Nowosilcowa znajduje potwierdzenie w Dziadach części III Adama Mickiewicza? Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do treści dramatu Adama Mickiewicza. Podaj dwa przykłady ilustrujące Twoje stanowisko.

Przeczytaj fragment raportu Nikołaja Nowosilcowa, szefa carskiej policji, do Wielkiego Księcia Konstantego, gubernatora Królestwa Polskiego.

To, jak wyglądają arkusze można sprawdzić klikając w link: pokazowe arkusze egzaminacyjne CKE . Ponadto w Informatorze można sprawdzić listę lektur obowiązkowych, szczegółowe wymagania oraz zasady oceniania.

Ogłoszenie wyników matury z języka polskiego już w lipcu

Aby przystąpić do matury poprawkowej, należy złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 14 lipca 2023 roku). Deklaracja stanowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, które składa się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone w piątek 8 września 2023.