Matura z matematyki 2023 - podstawowa. Co pojawi się na egzaminie? [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 25.04.23

Ograniczone wymagania podstawy programowej na maturze z matematyki podstawowej 2023

W 2023 roku do matury po raz pierwszy przystępują absolwenci czteroletniego liceum. Tegoroczna matura z matematyki może być dla nich trochę łatwiejsza. Otóż w tym roku na poziomie podstawowym ograniczono następujące wymagania podstawy programowej:

Zadania egzaminacyjne na poziomie podstawowym. To pojawi się na maturze z matematyki

W arkuszu maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym znajdzie się od 29 do 40 zadań zarówno zamkniętych (wielokrotny wybór, prawda-fałsz), jak i otwartych (luki, krótkie i dłuższe odpowiedzi).

Firma przeprowadziła badania rynkowe dotyczące wpływu zmiany ceny 𝑃 swojego produktu na liczbę 𝑄 kupujących ten produkt. Z badań wynika, że każdorazowe zwiększenie ceny o 1 jednostkę powoduje spadek liczby kupujących o 3 jednostki. Ponadto przy cenie równej 5 jednostek liczba kupujących jest równa 12 jednostek. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Funkcja, która opisuje zależność liczby kupujących ten produkt od jego ceny, ma wzór A. 𝑄 = −0,9𝑃 2 + 6,9 B. 𝑄 = −3𝑃 + 27 C. 𝑃 = −0,9𝑄 2 + 6,9 D. 𝑃 = −3𝑄 + 27

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra 2, jest A. 900 B. 729 C. 648 D. 512

Klient wpłacił do banku 20 000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 3% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Po 2 latach oszczędzania w tym banku kwota na lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa A. 20 000 ∙ (1,12)^2 B. 20 000 ∙ 2 ⋅ 1,03 C. 20 000 ∙ 1,06 D. 20 000 ∙ (1,03)^2

Ogłoszenie wyników matury z matematyki już w lipcu

Ogłoszenie wyników matur na stronie OKE w systemie ZIU nastąpi w piątek 7 lipca 2023 roku. Matura poprawkowa odbędzie się we wtorek 22 sierpnia 2023 r.

Aby przystąpić do matury poprawkowej, należy złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 14 lipca 2023 roku). Deklaracja stanowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, które składa się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone w piątek 8 września 2023.