ME 2022 w wioślarstwie. Na otwarcie regat w Monachium polska czwórka podwójna pokazała moc

Pozostałe wyniki polskich wioślarzy w czwartkowych biegach ME w Monachium

Jedynka mężczyzn: Wiktor Chabel zajął w swym biegu eliminacyjnym 4. miejsce (8.07,80) i nie awansował do finału (premiowana najlepsza dwójka), kolejną szansę będzie miał w repasażu

Dwójka bez sternika mężczyzn: Adam Woźniak i Michał Szpakowski awansowali do półfinału z 3. miejsca w swoim biegu (czas: 7,19.38, za Rumunami i Hiszpanami)

Dwójka podwójna mężczyzn: Szymon Pośnik i Piotr Płomiński do półfinału awansowali z 2. miejsca w swoim wyścigu (7.00,41, za Chorwatami)

Czwórka bez sternika mężczyzn: Piotr Juszczak, Łukasz Posyłajka, Mikołaj Burda i Mateusz Wilangowski w swoim biegu zajęli 2. miejsce (6.36,01, 3,75 s za Brytyjczykami, którzy awansowali bezpośrednio do finału A) i popłyną w repasażu

Dwójka podwójna kobiet: Marta Wieliczko i Joanna Dittmann awansowały do półfinału, w swym biegu zajęły 3. lokatę (7.45,42, za Litwą i Włochami)

Dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet: Katarzyna Wełna i Zuzanna Jasińska zajęły 3. miejsce w wyścigu kwalifikacyjnym (7.55,66, ponad 13 s straty do premiowanej 1. pozycji) i o awans do finału powalczą w repasażu

Czwórka bez sternika kobiet: Weronika Kaźmierczak, Olga Michałkiewicz, w eliminacjach były 4. (7.23,53, z dużą stratą do premiowanej dwójki) i o awans do finału powalczą w repasażu