ME koszykarzy 2022: Polska - Holandia LIVE. Gdzie oglądać dziś na żywo mecz Polaków? Transmisja stream online

Dziś mecz Polska - Holandia. Nasi koszykarze walczą o awans i są faworytami spotkania [NA ŻYWO]

Dzisiejszy mecz Polska - Holandia to starcie 4. kolejki. Drużyny przystąpią do niego w innych nastrojach. „Oranje” przegrali wszystkie trzy spotkania, a kolejna porażka pozbawi ich szans awansu do fazy pucharowej. Biało-Czerwoni mają na koncie 2 zwycięstwa (przegrali tylko z Finlandią), ale - wbrew pozorom - jeszcze nie są w komfortowej sytuacji. Co więcej, przegrana dziś z Holandią mocno skomplikuje ich sytuację. Na zakończenie fazy grupowej zmierzą się bowiem z rozpędzoną Serbią, z którą o zwycięstwo będzie niezmiernie ciężko.

Warto więc do kolejnego spotkania przystąpić „na luzie”. A tak będzie się stanie, jeśli dziś wygramy z Holandią. Nasi rywale ME koszykarzy 2022 zaczęli od „planowej” porażki z Serbią (76:100), później stoczyli wyrównany bój z Izraelem (67:74, przed ostatnią kwartą prowadzili jednym punktem), a wczoraj (poniedziałek) przegrali z Czechami (80:88, wysoko ulegli w dwóch pierwszych kwartach, później nie odrobili strat).