ME koszykarzy 2022. Wyniki, terminarz, tabele, mecze Polaków podczas Eurobasketu. Kto gra dziś w mistrzostwach Europy? 13.09

Polacy w koszykarskich ME trafili do grupy D, grali w Pradze.

Podstawowym celem drużyny prowadzonej od niespełna roku przez trenera Igora Milicica był awans do fazy pucharowej. Udało się to uzyskać we wtorek, po wygranej z Holandią. W czwartek okazało się, że rywalem w 1/8 finału będzie Ukraina, spotkanie zaplanowano na 11.09.