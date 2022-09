ME koszykarzy 2022. Wyniki, terminarz, tabele, mecze Polaków podczas Eurobasketu. Kto gra dziś w mistrzostwach Europy? 6.09

Eurobasket 2022. Koszykarskie mistrzostwa Europy będą w czterech krajach, finał - w Berlinie

W mistrzostwach Europy koszykarzy wystąpią 24 drużyny, które podzielono na cztery grupy. Każda grupa swoje mecze rozgrywać będzie w innym kraju, organizatorami są Gruzja (Tbilisi), Czechy (Praga), Niemcy (Kolonia) i Włochy (Mediolan). To zresztą kolejny przypadek, kiedy Eurobasket obydwa się w różnych regionach kontynentu. Faza grupowa, łącznie z finałem, zaplanowana jest Berlinie.

Polacy liczą na dobre wyniki w ME koszykarzy 2022

Polacy w koszykarskich ME trafili do grupy D, grać będą w Pradze. Podstawowym celem drużyny prowadzonej od niespełna roku przez trenera Igora Milicica jest awans do fazy pucharowej.