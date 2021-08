ME siatkarek 2021: wyniki, terminarz. Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet - kiedy gra Polska? 29.08

ME 2021 siatkarek: Serbki głównymi kandydatkami do złota

W pierwszej fazie ME 2021 siatkarki rywalizować będą w czterech grupach, każdy z innym kraju: Serbii (Belgrad), Bułgarii (Płowdiw), Chorwacji (Zadar) i Rumunii (Kluż-Napoka). Faza pucharowa (1/8 finału i ćwierćfinały) przeprowadzona będzie w tych dwóch pierwszych państwach, walka o w strefie medalowej toczyć się będzie już w Belgradzie.

To właśnie Serbki są głównymi kandydatkami do złota. Grają u siebie, bronią złota (wygrała na poprzednich dwóch ME). Dwa lata temu pokonały w finale 3:2 Turcję. Brąz zdobyły Włoszki, po zwycięstwie 3:0 nad Polkami.