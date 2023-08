ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA]

Skład reprezentacji Polski na ME siatkarek 2023

Trener Stefano Lavarini nie zdecydował się natomiast zabrać na ME Malwiny Smarzek, która w ostatnich latach była naszą czołową atakującą.

W mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet wystąpi 14 reprezentantek Polski. W porównaniu do Ligi Narodów, w których nasze zawodniczki sensacyjnie wywalczyły 3. miejsce, jest jedna ważna zmiana. Do kadry wraca Joanna Wołosz, jedna z najlepszych rozgrywających na świecie.

Polskie siatkarki w ME 2023 mają walczyć o medal

ME w siatkówce kobiet, które w 2023 roku odbędą się w czterech krajach, mogą być szczególne dla reprezentacji Polski. Nasze zawodniczki ostatnio na podium były w 2009 r., zdobył brąz. W tym roku mija dokładnie 20 lat od sensacyjnego triumfu w ME w 2023 r. A w tym sezonie Polki już odniosły duży sukces, stanęły na podium Ligi Narodów (brązowy medal).

W pierwszej fazie ME 2023 polskie siatkarki zagrają w grupie w belgijskiej Gandawie. Ich pierwszych rywalem będzie Słowenia, ten mecz odbędzie się w piątek 18.08. Więcej o wynikach ME - w materiale poniżej: