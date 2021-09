ME siatkarzy 2021. Czas na poważnie granie, a reprezentacja Polski rośnie z każdym meczem

ME siatkarzy. Polacy już nie wracają myślami do Tokio

Czy Biało-Czerwoni wyjadą spod Wawelu zadowoleni? - Na pewno spełnieni, bo mieliśmy wygrać grupę - i to zrobiliśmy. Pierwszy krok do upragnionego medalu wykonaliśmy - ocenił środkowy naszej reprezentacji Jakub Kochanowski. - Jednym z naszych najważniejszych celów było to, aby z powrotem znaleźć radość z gry i zapomnieć o tym, co się wydarzyło na igrzyskach (Polacy w Tokio odpadli w 1/4 finału - przyp.). Wydaje mi się, że dobrze nam to idzie, kibice nam w tym pomagają. Nie widzę ani po sobie, ani po chłopakach, żeby ktoś o tym myślał.

- Po prostu po porażce ciężej jest wrócić do tego rytmu. Udało się nam to szybko. Jak widać, atmosfera dopisuje, wyniki też, oby tak do końca mistrzostw - mówił atakujący Bartosz Kurek. - Do tej pory powtarzaliśmy sobie, że każdy mecz traktujemy osobno i gramy jak finał. Teraz po prostu już tak będzie. Myślę, że nasze nastawienie się nie zmieni, a gra będzie jak najlepsza.