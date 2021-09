ME siatkarzy 2021. Polacy kandydatami do złotego medalu. Mają coś do udowodnienia

ME siatkarzy 2021 dla Polaków ważną imprezą

Polacy uznawani są za jednego z kandydatów do złota nie tylko z racji tego, że mecze będą mieć u siebie. Nasza drużyna to aktualni mistrzowie świata, w dodatku będzie w niej chęć zrewanżowania się za nieudane igrzyska olimpijskie w Tokio (Biało-Czerwoni odpadli w ćwierćfinale).

- Faworytem oczywiście jest Polska. Jak zawsze będzie się liczyła Rosja, mamy też mistrzów olimpijskich Francuzów, są głodni sukcesu Włosi. Żadnego rywala nie można lekceważyć - mówi Jacek Sęk, wiceprezes i sekretarz generalny PZPS. - Wiemy dobrze, że to jest rok olimpijski i jakie były plany, oczekiwania po występie w Tokio, a jak się skończyło. Zespół przepracował mentalnie i fizycznie przerwę po igrzyskach, myślę, że będzie chciał bardzo dużo udowodnić. Mam nadzieję, że sportową klasą pokaże, iż ma miejsce w siatkarskiej czołówce. Mistrzostwa Europy to nie jest drugorzędny cel dla tego zespołu, to przecież największa impreza, jaką organizujemy w Polsce. A zdobyciem trofeum będzie się można chwalić przez najbliższe dwa lata. Ponadto wreszcie będziemy grali z widzami na trybunach. Doceniamy kibiców, warto dla nich zagrać dobre zawody.