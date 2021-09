ME siatkarzy 2021: Polska - Słowenia. O której godzinie dziś półfinał? Gdzie oglądać na żywo? Transmisja TV, stream w internecie Artur Bogacki

Polska w ćwierćfinale pokonała Rosję, teraz w półfinale zagra ze Słowenią. W bloku Piotr Nowakowski i Wilfredo Leon Karolina Misztal

Półfinał ME siatkarzy 2021: Polska - Słowenia już dziś na żywo. W sobotę 18.09.2021 w Spodku w Katowicach Biało-Czerwoni powalczą o awans do niedzielnego finału. Z ekipą z Bałkanów mają rachunki do wyrównania. W drugim dzisiejszym półfinale Włochy zagrają z Serbią.Mecz Polska - Słowenia dzisiaj będzie można oglądać na żywo w telewizji, będzie też transmisja w internecie (stream online). Sprawdź, o której mecz siatkarzy.