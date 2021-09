ME siatkarzy 2021. Polska wygrała z Portugalią w Tauron Arenie Kraków [ZDJĘCIA]

Polska - Portugalia 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19)

Polska: Drzyzga, Kurek, Nowakowski, Kochanowski, Leon, Kubiak, Wojtaszek (libero), Zatorski (libero) oraz Bieniek, Semeniuk, Kaczmarek, Łomacz, Fornal.

Portugalia: Tavares, Lucas Gaspar, Cveticanin, Reis Lopes, Sinfornio, A. Ferreiera, Casas (libero) oraz M. Ferreira, Da Silva Violas, Martins.

Po mało udanych igrzyskach olimpijskich w Tokio Biało-Czerwoni mają szansę powetować sobie niepowodzenia w kontynentalnym czempionacie, który odbywa się w czterech krajach, w tym w Polsce (jedna grupa oraz faza pucharowa, m.in. finał 19 września w Katowicach). Po raz ostatni to trofeum zdobyli w 2009 r. Później na tej imprezie nie szło im tak dobrze, w 2011 r. był brąz i długo nic. Rozgrywane także w Krakowie ME 2017 skończyły się klapą (9. miejsce), ale już następne, w 2019 r., przyniosły kolejny brąz. Teraz Polacy także są zaliczani do grona głównych faworytów, nie tylko z racji tego, że wszystkie mecze rozegrają u siebie, w dodatku mogą liczyć na uskrzydlający doping fanów, którzy będą mogli zasiąść na trybunach.