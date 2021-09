ME siatkarzy 2021: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy na Eurovolley gra Polska? Z kim mecze w Krakowie? 5.09

W Tauron Arenie Kraków swoje mecze będą rozgrywać zespoły rywalizujące z grupy A, z udziałem reprezentacji Polski. Nasza ekipa pod Wawelem zaprezentuje się w pięciu spotkaniach od 2 do 8 września.

Najlepsze drużyny z tej grupy przeniosą się później do Gdańska, gdzie odbędą się cztery mecze 1/8 finału oraz dwa ćwierćfinały. Kolejny przystanek to już Katowice. W Spodku kibice oglądać będą półfinały i mecze o medale.

Kandydatów do medali ME w siatkówce mężczyzn nie brakuje. Do walki o złoto przymierzani się Polacy, nie tylko dlatego, że mają turniej u siebie. Nasza ekipa to aktualnie mistrzowie świata, do tego będą chcieli poprawić sobie nastroje po słabszym wyniku na igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie odpadli w ćwierćfinale.