ME siatkarzy U-22 w Tarnowie. Polacy chcą zrewanżować się Włochom i awansować do finału

ME w tej kategorii wiekowej to nowa impreza. W jej historii zapisuje się Tarnów, który gości uczestników historycznego czempionatu. Arena Jaskółka na razie jest szczęśliwa dla reprezentantów Polski. Nasza drużyna, prowadzona przez byłego znakomitego siatkarza Daniela Plińskiego, w pierwszej fazie zajęła 2. miejsce. Biało-Czerwoni zaczęli zawody od porażki po dramatycznym boju 2:3 z Francją (późniejszy zwycięzca grupy I). Następnie w kluczowym spotkaniu wygrali 3:0 z Serbią (porażka pozbawiałby ich szans na awans do półfinału), a w czwartkowy wieczór postawili kropkę nad i, pokonując Austrię 3:0. W tym ostatnim spotkaniu szczególnie ciekawa była końcówka drugiego seta, w której Polacy wyszli z opresji i wygrali na przewagi.

- Naszą siłą jest drużyna. Myślę, że doskonale to było widać podczas czwartkowego meczu. Każdy, kto pojawiał się na parkiecie, był cennym ogniwem zespołu. Fajnie, że takie końcówki nam się przydarzyły. To buduje nas jako zespół - powiedział zawodnik naszej drużyny Karol Urbanowicz w rozmowie z oficjalną stronę PZPS.