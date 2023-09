Mecz Polska - Wyspy Owcze. Jak dojechać na Stadion Narodowy w czwartek 7 września? Informacje o transporcie i zamkniętych ulicach MAPA OPRAC.: Mateusz Bijak

Dojazd na stadion Narodowy w Warszawie wcale nie musi być trudny Sylwia Dabrowa Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mecz Polska - Wyspy Owcze w czwartek 7 września będzie oznaczał poważne utrudnienia w ruchu na ulicach Warszawy. Podpowiadamy, jak dojechać na Stadion Narodowy najszybszą drogą i jak wrócić do domu po meczu, który zamierza obejrzeć ponad 40 tysięcy osób z całej Polski. Sprawdź, jakie najlepsze rozwiązanie dojazdu na stadion w stolicy poleca warszawski ratusz. Publikujemy także mapę z planem stadionu, by łatwo znaleźć wejście na poszczególne sektory. Początek meczu Polska - Wyspy Owcze o godz. 20.45, zakończenie ok. godziny 23. Jak szybko dojechać do domu ze Stadionu Narodowego?