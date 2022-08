Medaliści lekkoatletycznych mistrzostw Europy wrócili do Polski. Szalony pomysł z Pią Skrzyszowską w sztafecie

W poniedziałkowej konferencji prasowej wzięli udział medaliści mistrzostw Europy, trenerzy oraz działacze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

"Najbardziej cieszą nowe twarze, które się pokazały. Nowe odkrycia tego roku. Polska lekkoatletyka jest na dobrej drodze do dalszych postępów, ponieważ młodzież cały czas napiera na mistrzów. Serdecznie gratuluję zawodnikom, trenerom i całemu sztabowi. Włożyli bardzo dużo w ten ciężki sezon, w którym były mistrzostwa świata i Europy. Zdali egzamin na 110 procent. Myślę, że w przyszłym sezonie utrzymamy tę dyspozycję" - stwierdził Olszewski.

Jako pierwsza medal ME zdobyła Aleksandra Lisowska, która wygrała maraton, uzyskując czas 2:28.34.

"Jadąc do Monachium byłam świetnie przygotowana. Wiedzieliśmy z trenerem po co tam jadę. Mój występ na igrzyskach olimpijskich nie był najlepszy w moim wykonaniu, więc tutaj chciałam to odczarować i udowodnić, że jednak potrafię biegać. Jestem zawiedziona tym, że nie udało pobić mi się rekordu Polski, bo trener przygotowywał mnie na taki wynik, ale najważniejsze, że jest złoty medal. Oczywiście o wynik cały czas walczę. Mam nadzieję, że uda się już w lutym" - oznajmiła Lisowska.