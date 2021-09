Melancholia prowincjonalnych muzeów. Malczewski do Radomia nie dojechał, ale my możemy…

Ja je uwielbiam. Lubię "powiatowe" muzea, skąd sączy się melancholia zmieszana z dumą i ogromną ilością zasług ludzi niegoszczących na pierwszych stronach gazet. Nigdy nie zdarzyło mi się wyjść z takiej galerii z poczuciem rozczarowania i zawodu. Zawsze znaleźć w nich można jakieś skarby, których istnienia w tym właśnie miejscu nie podejrzewaliśmy: obiekty wyjątkowo piękne lub zabawne, wzruszające albo po prostu nietypowe. Prezentowane tam ekspozycje, stałe i czasowe - mniejsze niż w wielkich instytucjach narodowych - są na ludzką miarę. Nawet skromna liczba odwiedzających też ma zalety, bo pozwala się skupić i swobodnie krążyć po niezatłoczonych salach. Można rozmawiać i komentować, nikomu nie przeszkadzając.

Wracałam samochodem z Warszawy do Krakowa. Pogoda była marna i w zasadzie nie powinniśmy się zatrzymywać, a jednak skręciliśmy do Radomia, żeby odwiedzić Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Naprawdę było warto i gorąco Państwa namawiam do podobnej decyzji. W tym przypadku trudno mówić o prowincjonalnym charakterze, bo radomskie muzeum ma ambicje szersze, niż malutkie kolekcje. W Galerii Malarstwa Polskiego znajdziemy bardzo dobre prace artystów tworzących w XIX i XX wieku. Ponieważ jednak sława patrona zobowiązuje, zainteresowanie ogniskuje się wokół Malczewskiego. Poza zbiorami własnymi pokazywane są prace wypożyczone w innych muzeach albo u prywatnych kolekcjonerów. Spis tych najsłynniejszych łatwo można znaleźć w internecie. Są jednak w Radomiu płótna i kartony mniej znane, a fascynujące. Np. portrety sióstr, powstałe w roku 1926 w Lusławicach, malowane zupełnie inaczej, niż wszystko, co Malczewski malował wcześniej.