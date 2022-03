Memento mori, Europo Włodzimierz Jurasz

"Takie były zabawy, spory w one lata/ Śród cichej wsi polskiej, kiedy reszta świata/ We łzach i krwi tonęła, gdy ów mąż, bóg wojny,/ Otoczon chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny,/ Wprzągłszy w swój rydwan orły złote obok srebrnych,/ Od puszcz Libijskich latał do Alpów podniebnych”…