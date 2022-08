Memoriał Wagnera 2022. Polska - Iran, czyli wielkie emocje w Tauron Arenie Kraków

Polska - Iran 3:0 (25:19, 29:27 25:17)

Polska: Janusz, Kurek, Bieniek, Kochanowski, Śliwka, Semeniuk, Zatorski (libero) oraz Fornal, Łomacz, Kaczmarek.

Iran: Vadi, Ebadipour, Toukhleh, Kazemi, Esfandar Mojarad, Hazratpourtalatappeh (libero) oraz Manavi, Jelveh.

Mecze tych drużyn zazwyczaj są wyrównane i zacięte, taki scenariusz był także po w tym sezonie. Biało-Czerwoni z tym rywalem w Lidze Narodów grali dwukrotnie. Choć bilans jest remisowy, to „ze wskazaniem” na Polaków, którzy najpierw przegrali w fazie grupowej w Gdańsku 2:3, a później zwyciężyli 3:2 w ważniejszym spotkaniu, w ćwierćfinale turnieju finałowego LN we Włoszech.

Początek czwartkowego spotkania Memoriale Wagnera w Tauron Arenie Kraków, przy około 12 tys. kibiców, należał do gospodarzy. Po serii dobrych akcji odskoczyli na 9:5, lecz goście szybko wrócili do gry. Przy stanie 14:14 trener naszej ekipy Nikola Grbić poprosił o czas. Pomogło, po chwili (18:15) to szkoleniowiec Iranu Behrouz Ataei wezwał do siebie zawodników na konsultacje. Nic to nie dało, bo Polacy szli za ciosem - po bloku Jakuba Kochanowskiego przewaga wzrosła do 4 punktów, a po ataku Aleksandra Śliwki i asie serwisowym Marcina Janusza - do 6. Tej szansy nasz zespół nie zmarnował, zwyciężył do 19.