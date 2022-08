Memoriał Wagnera 2022. Tomasz Fornal błysnął w meczu z Iranem. Czy wywalczy miejsce w wyjściowym składzie na MŚ siatkarzy?

Fornal wszedł z ławki i zagrał skutecznie

Kadra na zbliżające się mistrzostwa świata jest już wybrana, ale jeśli chodzi o wyjściowy skład, to walka trwa. Dobrym występem w krakowskim turnieju, który jest ostatnim sprawdzianem przez mundialem, można zapewnić sobie taką przepustkę.

Najbardziej wyrównana rywalizacja jest na pozycji przyjmujących. Trener Nikola Grbić w sezonie rotował składem, szukając najlepszej opcji. A że nie może skorzystać z jednego z najlepszych graczy świata Wilfredo Leona (nie jest w pełni gotowy do występów po kontuzji, spotkał się z kadrowiczami w Krakowie i wraca do Włoch, gdzie gra na co dzień), to szansę dostaną inni. Mecz z Iranem Polacy zaczęli z Kamilem Semeniukiem i Aleksandrem Śliwką na przyjęciu, ale ten drugi wyraźnie nie miał dobrego dnia, w drugim secie, gdy gra Polakom przestała się kleić, zastąpił go Fornal. Spsiał się bardzo dobrze, dość skuteczny był w ataku, nękał rywali kąśliwą zagrywką i grał już do końca. Zdobył 12 punktów, tyle samo co Semeniuk i atakujący Bartosz Kurek, którzy na parkiecie spędzili więcej czasu.