Memoriał Wagnera 2023. Mecz Polska - Włochy wyłonił zwycięzcę turnieju w Krakowie. Górą nasi rywale

Polska - Włochy 1:3 (18:25, 23:25, 25:21, 17;25)

Włochy rozbiły Polskę w pierwszej partii

Wygrana Francji ze Słowenią w pierwszym meczu ostatniego dnia turnieju w Krakowie sprawiła, że Polacy i Włosi dostali szansę na triumf w całych zawodach (wcześniej mieli na koncie po jednym zwycięstwie). Choć to turniej towarzyski, to emocje w "finale" zapowiadały się duże.

Gorąca końcówka drugiego seta meczu Polska - Włochy w Memoriale Wagnera

Od stanu 14:18 Polacy zdobyli trzy punkty rzędu, by następnie oddać rywalom dwa (17:20, drugi czas dla naszej ekipy). Dobra gra blokiem pozwoliła zbliżyć się na punkt (20:21, czas dla Włochów). Końcówka była emocjonująca, górą byli nasi rywale.

Na taki przełom w meczu z Włochami w Krakowie Polacy czekali

Włosi lepsi od Polski w Memoriale Wagnera w Krakowie

Czwarty set to zimny prysznic dla rozkręcających się Polaków. Było 3:2, po chwili 3:6 (czas dla Grbicia). To nasza ekipa musiała gonić. Większy problem zrobił się po chwili - od stanu 9:11 Włosi zdobyli trzy kolejne punkty, a następnie powiększyli przewagę do 6 "oczek" (10:16).