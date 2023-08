Memoriał Wagnera 2023. Wynik meczu Polska - Słowenia jest niespodzianką. W Krakowie lepsi okazali się goście

Polska - Słowenia 0:3 (21:25, 18:25, 21:25)

Memoriał Wagnera to ostatni test przed ME siatkarzy. Wszyscy liczą na dobry wynik

Dla uczestników Memoriału Wagnera to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy. Trener naszej kadry Nikola Grbić zapowiedział, że z podaniem składu na tę imprezę będzie czekał do samego końca, a to oznacza, że podczas turnieju w Krakowie trwać będzie jeszcze walka o miejsce w składzie. Wiadomo, że są zawodnicy, których notowania stoją wyżej, ale pewne znaki zapytania też są. Do turnieju w Krakowie zgłoszono 17 zawodników (w tym leczący kontuzję Mateusz Bieniek), a przepustek na ME jest tylko 14.