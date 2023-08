Memoriał Wagnera 2023. Wyniki i terminarz siatkarskiego turnieju w Krakowie

Memoriał Wagnera 2023 ma mocną obsadę. Wyniki są trudne do przewidzenia

Słowenia (z nią Biało-Czerwoni zmierzą się pierwszego dnia, w piątek) to 4. drużyna ubiegłorocznych MŚ, a także srebrny medalista dwóch ostatnich ME. Francja to aktualny mistrz olimpijski i 5. drużyna MŚ 2022.

Polacy w tym sezonie mają świetne wyniki. Znów chcą wygrać Memoriał Wagnera

Polska przystąpi do tego turnieju na fali niedawnego sukcesu - jako triumfator Ligi Narodów. To kolejny sukces w ostatnich sezonach, gdyż dwa lata temu na ME zdobyła brąz, a na MŚ 2022 wywalczyła srebro. Do tego nasza drużyna broni zwycięstwa w Memoriale Wagnera (co więcej - wygrała dwie poprzednie edycje). Patrząc na rywali, będzie to trudne zadanie.