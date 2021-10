Memy o meczu Polska - Albania. Lewy, Buksa i do siatki trafiamy bez fuksa! Memy

We wtorek 12 października arcyważny mecz Polski z Albanią. Tylko remis lub zwycięstwo pozwoli polskim piłkarzom na zdystansowanie Albańczyków i przedłużenie szans na udział w mistrzostwach świata. Znów cała drużyna, które chce pojechać w przyszłym roku do Kataru, oddaje się pod opiekę Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie. W Tiranie nic jednak nie będzie łatwe, o czym - mimo wysokiego zwycięstwa - mogliśmy się przekonać już w pierwszym spotkaniu. Nie martwmy się jednak na zapas, przecież mamy też zdobywcę pięciu goli w czterech meczach, czyli Adama Buksę! Zobaczcie memy, jakie powstały na tę okoliczność. Zajrzyj do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE