Memy o meczu Polska - Albania. Lewy, Buksa i Świderski trafia bez fuksa! 12.10

We wtorek 12 października Polacy rozegrali arcyważny mecz z Albanią. Zwycięstwo 1:0 pozwoliło polskim piłkarzom na zdystansowanie Albańczyków i przedłużenie szans na udział w mistrzostwach świata. Znów cała drużyna, które chce pojechać w przyszłym roku do Kataru, oddała się pod opiekę Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie, ale decydujący cios zadał pod koniec meczu Karol Świderski. A wkrótce potem na polskich piłkarzy poleciały z trybun butelki. Zobaczcie memy, jakie powstały na tę okoliczność. Zajrzyj do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE